Ldlc.com : S'apprête à ouvrir un magasin à Cherbourg

(CercleFinance.com) - LDLC annonce l'ouverture, prévue le 2 août, d'un magasin à Cherbourg. Il s'agira du premier magasin de l'enseigne dans le département de la Manche.



L'enseigne annonce que les clients pourront découvrir 1000 références en exposition et avoir accès à l'ensemble des 30 000 références du site sur commande.



LDLC rappelle que les habitants de Cherbourg et de sa région pourront déposer leur matériel informatique en réparation mais également procéder au montage de leur PC sur-mesure grâce à l'Atelier LDLC.



L'enseigne souligne que les salariés de ce magasin seront sous le régime de la semaine de 4 jours, une pratique mise en place par le groupe pour ses plus de 1100 salariés depuis le 25 janvier 2021.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel