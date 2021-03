Ldlc.com : Reçoit la certification 'Great Place to Work'

(CercleFinance.com) - Le Groupe LDLC, indique avoir obtenu la certification 'Great Place To Work', une certification valable un an qui constitue le plus haut niveau de reconnaissance de la qualité de l'environnement de travail d'une entreprise, précise le groupe.



La certification intervient après une enquête, le Trust Index, réalisée auprès des salariés pendant 15 jours.



82% des salariés interrogés ont assuré être dans une entreprise où il fait bon travailler. 'Plus globalement, le taux de réponses positives au questionnaire est de 71%', détaille LDLC.





