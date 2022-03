Ldlc.com : Obtient de la certification 'Great Place to Work'

(CercleFinance.com) - Le Groupe LDLC annonce avoir été récompensé pour son engagement dans le bien-être au travail avec l'obtention, pour la seconde année consécutive, de la certification 'Great Place To Work'.



Cette nouvelle certification est valable pour une durée d'un an et s'appuie sur une enquête conduite auprès des salariés du Groupe LDLC qui rapporte que 89% des salariés de LDLC ont déclaré qu'ils sont dans une entreprise 'où il fait bon travailler'.



Le taux de réponses positives a quant à lui explosé avec un score de 78%, soit en hausse de 7 points par rapport à l'année dernière, souligne LDLC.



Le Groupe précise être l'une des entreprises pionnières dans la mise en place de la semaine de 4 jours depuis janvier 2021, mesure qui profite à quelque 800 collaborateurs.



