Ldlc.com : Le chiffre d'affaires annuel a reculé de 5,4%

(CercleFinance.com) - Le groupe LDLC publie un chiffre d'affaires annuel de 684,9 ME pour l'exercice 21/22, en recul de 5,4% par rapport à l'exercice précédent, malgré une progression de 4,8% de l'activité BtoB. En revanche, le BtoC plonge de 9,2%.



'Après un 1ersemestre en croissance, le Groupe a dû faire face à un contexte de marché perturbé par les difficultés d'approvisionnements de cartes graphiques sur des périodes clés (black Friday et Noël), combinées à un retour à une situation normale de consommation sur les activités BtoC', justifie le groupe.



L'excédent brut d'exploitation de LDLC ressort ainsi à 58,4 ME (contre 70 ME un an plus tôt), tandis que le résultat net part du groupe est aussi en recul, celui-ci étant passé de 42,2 ME il y a un an à 36,1 ME cette année.



Le Groupe LDLC indique qu'il proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 30 septembre 2022, un dividende de 2,00E par action au titre de l'exercice 2021-2022.



Le Groupe estime qu'il devrait retrouver le chemin de la croissance à partir du mois d'octobre qui sera aussi porté par les renouvellements de générations de produits tels que les cartes graphiques (qui changent tous les 2 ans) et l'amélioration lente mais progressive des approvisionnements.



LDLC confirme par ailleurs ses ambitions et annonce disposer 'des ressources adéquates pour poursuivre ses investissements de croissance'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

