Ldlc.com : Hausse de 25% du CA annuel

(CercleFinance.com) - LDLC publie un chiffre d'affaires de 724.1 ME au titre de l'exercice 2020-2021, en hausse de 25.4% à périmètre constant par rapport à l'exercice précédent.



Le groupe met en avant une ' profitabilité record sur l'exercice 2020-2021 avec une marge d'EBE de 9.7% '. L'excédent brut d'exploitation s'établit d'ailleurs à 70 ME, soit plus du quadruple de l'EBE réalisé un an plus tôt.



Le Groupe réalise sur l'exercice un résultat net de 42,2 ME, contre 8,3 ME lors de l'exercice précédent - qui incluait 10,5 ME de résultat exceptionnel lié à la cession des bâtiments du Groupe.



Le Groupe LDLC a décidé de renouer avec le versement d'un dividende et proposera le versement d'un dividende de 2 euros par action au titre de l'exercice 2020-21.



Il se dit ' confiant ' dans la bonne dynamique de son activité pour 2021-2022 et vise un chiffre d'affaires entre 750 ME et 800 ME, et un excédent brut d'exploitation supérieur à 70 ME.





