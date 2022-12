Ldlc.com : 4 nouvelles ouvertures, atteint 80 magasins en France

(CercleFinance.com) - LDLC annonce l'ouverture de quatre nouvelles boutiques au cours du mois de décembre (à Melun, à Saint-Nazaire, à Niort et à Claye-Souilly), ce qui permettra à l'enseigne d'atteindre le cap des 80 magasins dans l'Hexagone.



Chacune de ses boutiques disposera d'un atelier LDLC dans lequel les clients pourront déposer leur matériel informatique en réparation mais également procéder au montage de leur PC sur-mesure.



LDLC précise que les salariés des quatre nouveaux magasins profiteront de la semaine de 4 jours, tout comme les plus de 1000 salariés du groupe, conformément à une mesure prise par le groupe depuis janvier 2021.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel