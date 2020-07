Laurent-perrier : Hausse de 2,6% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Laurent-Perrier publie un résultat net de 23,8 millions d'euros au titre de son exercice 2019-20, en progression de 2,6%, et une marge opérationnelle de 17,8%, en amélioration de 0,2 point (stable à taux de change constants).



Dans un marché global du champagne en retrait de 3,4% en volume sur la période, le chiffre d'affaires, relatif aux ventes de champagne, s'établit à 231,3 millions d'euros, en baisse de 1,2% avec le soutien d'un effet prix/mix solide de +4,5%.



Après des travaux de modélisation des impacts de la crise Covid-19 sur son activité et sur ses principaux indicateurs de performance, le groupe se dit 'confiant dans sa capacité à surmonter cette crise et à poursuivre sa politique de valeur à moyen et long termes'.



