Lafuma : Cession de la filiale Oxbow finalisée

(CercleFinance.com) - Faisant suite à la réception d'une offre d'achat d'Oxbow SAS en février dernier, Lafuma annonce avoir finalisé la vente de cette filiale à Rainbow SAS, société fondée par Emmanuel Debruères et Jean-Christophe Chetail.



Cette cession va permettre à la marque Oxbow d'engager une nouvelle étape dans son développement et à Lafuma de recentrer ses activités autour de l'outdoor et du mobilier. Lafuma a en outre réalisé un investissement non significatif dans Rainbow SAS.



