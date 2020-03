Lacroix sa : Succès du plan d'actionnariat salarié

(CercleFinance.com) - Le groupe Lacroix annonce ce soir le succès de son premier plan d'actionnariat salarié : 37% des collaborateurs, dont 2 salariés français sur 3, deviennent ainsi actionnaires de leur entreprise.



'Au travers du fond 'Lacroix Engagement' créé pour l'occasion et intégré dans le dispositif du Plan d'Epargne Entreprise (PEE), 40.000 actions issues de l'auto-contrôle (pas moins de 1,1% du capital) étaient proposées. Les collaborateurs éligibles en France et à l'International représentaient près de 85% de l'effectif total du Groupe soit 3.384 collaborateurs', indique le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur LACROIX SA en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok