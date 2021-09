Lacroix sa : Sanctionné après un avertissement

(CercleFinance.com) - Lacroix dévisse de plus de 8%, le groupe ayant indiqué mardi soir que 'la situation impacte les conditions de réalisation du chiffre d'affaires', et que 'l'objectif de marge initialement annoncé ne devrait pas être atteint'.



Il reste pour autant confiant sur sa capacité à afficher une rentabilité sensiblement proche de ses niveaux d'avant crise, à savoir une marge d'EBITDA courant entre 5,8 et 6,1%, et confirme son objectif de chiffre d'affaires de 500 millions d'euros au titre de l'exercice 2021.



Sur son premier semestre comptable, il affiche un résultat net part du groupe de 5,8 millions d'euros, ainsi qu'une marge sur EBITDA courant de 5,8% (contre 5,2% à fin mars 2020) et un chiffre d'affaires en hausse de 31,7% à 254,8 millions.



