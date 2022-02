Lacroix sa : Plus de 500 millions d'euros de CA en 2021

(CercleFinance.com) - Conformément à l'objectif annoncé, Lacroix indique avoir dépassé le seuil des 500 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel pour la première fois de son histoire, avec une progression de 13,7% à 501,5 millions, portée par l'ensemble des activités du groupe.



Après un troisième trimestre en léger repli, l'ensemble des activités opère un retour à la croissance sur le quatrième trimestre, porté notamment par les activités Electronics (+5%) et City (+14,2%), tandis que l'activité Environnement est restée stable (+0,2%).



Avec une demande toujours forte sur ses activités et des tensions d'approvisionnement moins vives en tendance sur la fin de l'année, Lacroix confirme son objectif 2021 et anticipe une marge d'EBITDA courant dans le haut de la fourchette entre 5,8% et 6,1%.



