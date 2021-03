Lacroix sa : Le résultat net part du Groupe reste positif

(CercleFinance.com) - Lacroix enregistre un chiffre d'affaires de 566,3 ME sur l'ensemble de l'exercice 2019-2020 (15 mois, du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020),, en hausse de 17,6% en données publiées.



Sur une base proforma (12 mois, du 1er janvier au 31 décembre 2020) ce chiffre d'affaires ressort à 441,0 ME, en recul de 8,4 %, parfaitement en ligne avec l'objectif annoncé au printemps 2020 (baisse attendue de l'ordre de 10%).



L'EBITDA ressort à 34,6 ME, en hausse de 19,7% en données publiées, représentant 6,1% de l'activité totale de la période. Le résultat opérationnel s'établit à 19,1 ME. Le résultat net part du Groupe reste positif à hauteur de 11,0 ME.



