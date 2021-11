Lacroix sa : Hausse de 16,7% du chiffre d'affaires sur 9 mois

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'établit à 110,3 ME sur le 3ème trimestre 2021, en repli de 7,6%.



Sur 9 mois, le chiffre d'affaires ressort à 365,1 ME, contre 312,9 ME en progression de 16,7% par rapport à la même période de 2020. Il est stable par rapport aux niveaux d'avant crise.



' Lacroix anticipe un niveau d'activité et une répercussion des hausses de prix de composants et des matières premières lui permettant d'atteindre l'objectif de 500ME de chiffre d'affaires d'ici la fin de l'exercice. Lacroix confirme également son objectif d'EBITDA courant entre 5,8% et 6,1% d'ici fin d'année '.



