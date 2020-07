Lacroix sa : Fait une acquistion dans l'Internet of things

(CercleFinance.com) - Le groupe Lacroix annonce ce soir l'acquisition de la start-up eSoftThings, spécialisée dans l'Internet des Objets et l'intelligence artificielle.



'Avec l'acquisition de eSoftThings basée à Cesson Sévigné (35), LACROIX Group consolide son pôle R&D déjà présent dans le bassin Rennais et renforce son positionnement autour de l'IoT industriel (Internet des Objets) et de l'intelligence artificielle notamment dans le domaine des véhicules connectés', commente le groupe.



Le montant de l'opération de l'opération n'a pas été précisé.



