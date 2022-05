Lacroix sa : Croissance de 29% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Lacroix s'inscrit en hausse de plus de 3% après la présentation d'un chiffre d'affaires en hausse de 29,4% à 165,1 millions d'euros pour le premier trimestre 2022, un niveau d'activité en ligne avec son objectif annuel de +30%.



Cette hausse s'explique principalement par l'intégration de Firstronic (consolidée depuis le début de l'année), l'activité à périmètre constant (-0,6%) restant pénalisée par les difficultés persistantes d'approvisionnement en composants électroniques.



Malgré la prudence imposée par le contexte actuel, Lacroix maintient ses objectifs annuels, soit une croissance attendue du chiffre d'affaires supérieure à 30% et une marge d'EBITDA courant au moins à son niveau de 2021, soit 6,2% du chiffre d'affaires.



