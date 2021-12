Lacroix sa : Accord pour l'acquisition de Firstronic

(CercleFinance.com) - Lacroix annonce avoir signé un accord exclusif pour l'acquisition d'une participation majoritaire dans le capital de la société américaine Firstronic auprès de ses actionnaires principaux, société dans laquelle il détient pour l'heure une participation de 12,5%.



Sujette aux conditions suspensives usuelles, cette opération sera réalisée en co-investissement avec Bpifrance, qui prendra à cette occasion une participation minoritaire dans Firstronic, via son Fonds Build-up International.



Pour 2020, Firstronic a réalisé un chiffre d'affaires de 87 millions de dollars et une marge d'EBITDA supérieure à 8%, deux indicateurs attendus en forte hausse sur l'exercice 2021 avec une trajectoire de 140 millions de chiffre d'affaires et un EBITDA supérieur à 9%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel