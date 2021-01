Kbc : UBS abaisse son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS a dégradé l'action du groupe financier belge pour la faire passer de 'neutre' à 'vendre', tout en ajustant son objectif de cours de 51 euros à 52 euros.



Dans une note aux clients, l'analyste a déclaré que le prix actuel de l'action suggère des 'hypothèses trop optimistes'.



'Sur une base toute relative, l'action KBC a bien résisté en 2020 avec une baisse de 13% par rapport au secteur bancaire européen à -26%', indique l'analyste.



'Toutefois, la baisse du consensus sur les prévisions du BPA n'a été que légèrement meilleure que celle du secteur, à -28% (2021E) contre -32%, ce qui suggère une hausse relative', a ajouté UBS.



'Cela a laissé les actions KBC se négocier à 12,6x 2022E EPS ou environ 1,5 points P/E au-dessus de la moyenne à long terme', a souligné UBS.



