Kbc : S'associe à Personetics pour une offre clients

(CercleFinance.com) - KBC s'associe à Personetics pour favoriser l'engagement numérique des clients. Personetics est le principal fournisseur mondial de solutions de personnalisation et d'engagement du client axées sur les données financières pour les services financiers.



Les entreprises travailleront ensemble pour fournir des solutions multilingues, proactives et axées sur les données afin d'accroître l'engagement des clients sur l'application mobile de KBC pour répondre à leurs besoins.



' Les modèles d'IA de Personetics utilisent les données financières des clients pour configurer et catégoriser automatiquement toutes les transactions, simplifiant et améliorant considérablement l'expérience utilisateur ' indique le groupe.



