Kbc : Retrait du marché irlandais envisagé

(CercleFinance.com) - KBC Bank Ireland annonce avoir conclu avec Bank of Ireland un protocole d'accord pour envisager une transaction, par laquelle Bank of Ireland s'engagerait à acquérir la quasi-totalité des actifs de crédit performants et des avoirs sur la clientèle de KBC Bank Ireland.



Le portefeuille de crédits hypothécaires non performants de KBC Bank Ireland, qui ne fait pas partie du protocole d'accord, est actuellement en cours d'analyse, le groupe KBC examinant ses options de cession de ce portefeuille NPL.



L'exécution de ces deux transactions entraînerait finalement le retrait de l'établissement financier belge du marché irlandais. L'opération n'aura aucun impact sur les produits ou services des clients de KBC Bank Ireland.



