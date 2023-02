Kbc : Résultats meilleurs que prévu, le titre monte

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - KBC a publié jeudi un bénéfice net de quatrième trimestre supérieur aux attentes, le groupe financier belge ayant notamment tiré parti de la hausse de ses revenus liés au trading.



Son bénéfice net sur les trois derniers mois de l'année a ainsi augmenté à 818 millions d'euros, contre 663 millions d'euros un an plus tôt, contre 708 millions attendus par les analystes financiers.



Ses coûts hors taxes bancaires ont pourtant augmenté de 11% d'une année sur l'autre, notamment en raison des pressions inflationnistes et l'indexation des salaires.



Mais les revenus nets d'intérêts ont progressé de 20% en rythme annuel, donnant une marge nette d'intérêts de 2,10% pour le trimestre, soit une amélioration de 25 points de base par rapport au même trimestre un an plus tôt.



Le résultat à la juste valeur et lié au trading s'est quant à lui établi à 117 millions d'euros, contre une perte de 39 millions d'euros un an plus tôt, sous l'effet de ses bonnes performances dans les salles des marchés.



Dans son communiqué, le groupe de services financiers dit avoir actualisé ses prévisions financières à trois ans, visant un taux de croissance annuel composé d'environ 6% pour ses revenus totaux entre 2022 et 2025.



KBC compte en outre atteindre un ratio combiné de 92% maximum, contre 89% au titre de l'exercice 2022.



Toutes ces annonces se traduisaient par une progression de 3,4% de l'action KBC dans les premiers échanges, soit la meilleure performance de l'indice BEL 20 en ce début de matinée.



