Kbc : Nouvelle étape dans le retrait du marché irlandais

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - KBC a annoncé vendredi avoir franchi une étape importante dans le retrait du marché irlandais avec la cession de la quasi-totalité de ses crédits et dépôts performants à Bank of Ireland.



L'établissement belge explique avoir désormais conclu un accord juridiquement contraignant avec son homologue irlandais concernant la vente de ces actifs.



En outre, un petit portefeuille de crédits hypothécaires non performants sera également cédé dans le cadre de la transaction.



L'acquisition, pour un montant total d'environ cinq milliards d'euros sans tenir compte des dépôts, porte sur environ 8,8 milliards d'euros de crédits hypothécaires performants.



La transaction concerne par ailleurs 100 millions d'euros de crédits commerciaux et à la consommation principalement performants, 300 millions de crédits hypothécaires non performants et environ 4,4 milliards d'euros de dépôts.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.