Kbc : Nouveau président du conseil d'administration

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - KBC Groupe annonce que son conseil d'administration a nommé Koenraad Debackere au poste de président du conseil de KBC Groupe, KBC Bank et KBC Assurances, en remplacement de Thomas Leysen, qui a terminé son mandat à l'assemblée générale du 7 mai.



Le 1er novembre, Koenraad Debackere transférera ses fonctions d'administrateur général de la KU Leuven à son successeur, Wim Desmet. Depuis le 7 mai, Philippe Vlerick, en tant que vice-président, assure temporairement la présidence du conseil.



La nomination de Koenraad Debackere au poste d'administrateur non exécutif et de président du conseil d'administration de l'établissement financier belge a été approuvé par la Banque nationale de Belgique et la BCE.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur KBC en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok