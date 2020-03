Kbc : Nouveau président du conseil d'administration

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - KBC Groupe indique que son conseil d'administration a décidé, à l'unanimité et sur proposition du comité de nomination, de nommer Koenraad Debackere comme successeur de Thomas Leysen à la présidence du conseil de KBC Groupe, KBC Banque et KBC Assurances.



Koenraad Debackere est actuellement administrateur non exécutif de KBC Groupe et de KBC Assurances. Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 7 mai de lui accorder le statut d'administrateur indépendant.



Le conseil le nommera ensuite président du conseil dans le courant de l'année, lorsqu'il cédera ses fonctions de directeur général de la KU Leuven. Dans l'intervalle, Philippe Vlerick, en tant que vice-président du conseil, assumera temporairement la présidence.



