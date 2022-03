Kbc : Lancement d'une 'fintech' d'intelligence artificielle

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - KBC a annoncé lundi le lancement de sa propre 'fintech'

d'intelligence artificielle, une entité qui doit faire l'objet d'une structure juridique distincte.



Le groupe bancaire belge explique avoir l'intention de commercialiser par le biais de cette filiale, baptisée 'Discai', son portefeuille d'applications d'intelligence artificielle, en commençant par le lancement d'une application dédiée à la lutte contre le blanchiment d'argent.



Dans la phase suivante, cette société de technologique financière aidera les entreprises et les organisations de divers secteurs 'dans leur recherche de solutions performantes et innovantes aux défis technologiques et réglementaires de leur domaine'.



Pour ce faire, Discai s'est notamment associée au cabinet d'audit KPMG afin d'attirer des clients éventuels issues du secteur 'B2B'.



C'est Fabrice Deprez, un ingénieur commercial belge trilingue de 48 ans notamment passé par Accenture et Deloitte, qui a pris la direction générale de cette nouvelle filiale.



