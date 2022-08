Kbc : Jefferies reste à achat, réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur KBC avec un objectif de cours ramené de 88 à 64 euros, voyant dans l'établissement financier belge 'une banque de qualité supérieure, mais à un prix similaire à la moyenne'.



'La sous-performance de 24% de KBC depuis le début de l'année par rapport au SX7P est trop négative. Malgré des taxes et des provisions bancaires plus élevées, nous obtenons un BPA supérieur de 1 à 5% au consensus, car les NII sont sous-estimés', juge le broker.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.