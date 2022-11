Kbc : Délaissé après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - KBC perd plus de 4% à Bruxelles, après la publication par le bancassureur belge d'un bénéfice net de 776 millions d'euros pour le troisième trimestre, contre 601 millions un an auparavant, mais en repli par rapport aux 811 millions du trimestre précédent.



A 2,11 milliards, les revenus totaux ont stagné en glissement trimestriel, car la hausse des revenus nets d'intérêts, des revenus techniques issus des activités d'assurance et des revenus nets de commissions a été neutralisée par la contraction des autres revenus.



'Les coûts se sont eux aussi plus ou moins maintenus au même niveau que le trimestre précédent, bien que ce dernier ait comporté une charge non récurrente de 78 millions d'euros liée à l'instauration d'une nouvelle taxe en Hongrie', ajoute le CEO Johan Thijs.



'Comme annoncé précédemment, nous verserons, en accord avec notre politique générale en matière de dividende, un dividende intérimaire d'un euro par action le 16 novembre 2022, en tant qu'acompte sur le dividende total pour l'exercice 2022', poursuit-il.



