Kbc : Dans le vert après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - KBC Group avance de près de 1% à Bruxelles, après la publication par la banque d'un bénéfice de 458 millions d'euros au titre du premier trimestre 2022, en baisse de 31% par rapport au trimestre précédent et de 18% en comparaison annuelle.



'Il s'agit d'une excellente performance', juge son CEO Johan Thijs, rappelant que ce trimestre intègre la plus grande partie des taxes bancaires de l'exercice. 'Les principaux éléments de revenu se sont tous bien comportés et nos coûts sont restés sous contrôle', ajoute-t-il.



L'établissement belge revendique une solvabilité 'très solide, avec un ratio common equity de 15,3% à pleine charge', et une position de liquidité 'excellente, comme en témoignent un ratio NSFR de 149% et un ratio LCR de 162%'.



