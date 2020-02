Kbc : Consensus battu au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - KBC annonce avoir enregistré un bénéfice net de 702 millions d'euros au quatrième trimestre 2019, soit 1,66 euro par action, permettant ainsi un BPA annuel de 5,85 euros dépassant donc d'une quinzaine de centimes le consensus.



'Cet excellent résultat s'explique avant tout par la hausse en glissement trimestriel des revenus à la juste valeur et liés au trading, des revenus techniques issus de nos activités d'assurance et des revenus nets d'intérêts', explique le CEO Johan Thijs.



KBC proposera un dividende (brut) total pour 2019 à 3,5 euros par action, soit 2,5 euros à payer en mai compte tenu du dividende intérimaire versé en novembre, ainsi que le rachat d'un maximum de 5,5 millions d'actions, sous réserve de l'approbation de la BCE.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

