Kbc : Cession d'un portefeuille immobilier en Irlande

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - KBC a annoncé lundi la cession par sa filiale irlandaise d'un portefeuille de crédits immobiliers non-performants d'une valeur comptable de 1,1 milliard d'euros en vue d'assainir son bilan.



L'accord porte sur un ensemble de crédits logement, des crédits d'investissement immobilier et un nombre limité de crédits non-hypothécaires résiduels détendus par KBC Bank Ireland.



La transaction est financée par des fonds gérés par CarVal, un gestionnaire d'investissement alternatif qui se concentre sur les actifs en difficulté et à forte intensité de crédit.



Après la finalisation de l'opération, c'est Pepper - un établissement réglementé par la Banque centrale d'Irlande - qui gérera les crédits en tant que détenteur du titre légal.



Au cours des dernières années, KBC avait déjà progressivement réduit son portefeuille de crédits aux entreprises non-performants et son portefeuille de crédits d'investissement immobilier en Irlande.



La transaction aura un effet relutif marginal sur le capital du groupe bancaire belge, avec un impact combiné sur le ratio CET1 pro-forma de l'ordre de deux points de base.



L'impact au niveau du compte de résultats de KBC Groupe, qui sera presque entièrement acté au troisième trimestre, est lui estimé autour de -100 millions d'euros.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.