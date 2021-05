Kbc : Barclays remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays réaffirme son conseil 'pondérer en ligne' sur KBC Group avec un objectif de cours rehaussé de 9% à 56,5 euros, dans le sillage d'estimations de bénéfice net améliorées de 22%, 7% et 3% pour les exercices 2021 à 2023 après les résultats de premier trimestre.



'Pour 2021, le principal moteur en est le recul des pertes sur prêts', explique le broker, qui prévoit au-delà, 'de meilleurs frais, contribution d'assurance et dépenses opérationnelles, partiellement compensés par des revenus d'intérêts nets légèrement inférieurs'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.