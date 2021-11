Kbc : Baisse de 24% du bénéfice net trimestriel

(CercleFinance.com) - KBC Groupe publie un bénéfice net de 601 millions d'euros pour le troisième trimestre 2021, en baisse de 24% en rythme séquentiel, avec un effet non récurrent négatif de 319 millions lié aux transactions de vente en cours en Irlande.



Le total des revenus a progressé de 2% en rythme trimestriel, à 1,88 milliard d'euros, malgré le repli du résultat de l'assurance non-vie (affecté négativement par les inondations subies en Belgique) et la contraction saisonnière des revenus de dividendes.



'Abstraction faite des éléments non récurrents et non-opérationnels (y compris les effets de change et taxes bancaires), les coûts sont restés pratiquement stables en glissement trimestriel', ajoute l'établissement financier belge.



