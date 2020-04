Kalray : L'entrée de NXP Semiconductors au capital de Kalray dope le cours de cette pépite tricolore

(BFM Bourse) - L'ex-division micro-processeurs de Philips, NXP, va prendre 10% du capital de la société française à l'origine d'une nouvelle génération de processeurs, dits intelligents en raison de leur capacité à percevoir et interagir avec leur environnement. L'action Kalray en profite, d'autant que l'opération s'effectue sans décote sur le cours de Bourse.

Kalray reçoit le soutien de NXP Semiconductors par le biais d'une augmentation de capital menée sans aucune décote sur le dernier cours, une caractéristique peu fréquente en temps normale et encore moins en pleine phase de baisse des marchés. Le groupe néerlandais (spin-off de la division de semi-conducteurs du géant Philips, aujourd'hui l'un des leaders mondiaux du secteur) va ainsi investir 8 millions d'euros au capital de Kalray, dont le cours prend 8,81% à 17,30 euros vers 10h25.

Cette transaction vise à renforcer le partenariat entre NXP et Kalray, annoncé il y a un an au CES 2019, afin de développer et déployer une plateforme matérielle et logicielle commune, sûre, fiable et évolutive pour véhicules autonomes, allant du niveau L2 (autonomie partielle) au L5 (autonomie complète).

L'opération prend la forme d'une augmentation de capital réservée à NXP, qui va souscrire 503.461 actions Kalray, lui conférant environ 9,95% du capital de la firme tricolore et de ses droits de vote. Le prix unitaire de souscription est fixé à 15,89 euros, soit 100,9% de la moyenne des cours de clôture pondérés par les volumes des vingt dernières séances de bourse.

Les fonds collectés seront utilisés à la fois pour financer les opérations et les investissements de Kalray requis pour la mise en œuvre du partenariat stratégique avec NXP, mais également pour financer la feuille de route de l'entreprise dirigée par Eric Baissus en matière de développements dans l'automobile et les systèmes embarqués.

NXP et Kalray expriment dans un communiqué commun leur volonté de proposer au marché automobile une solution intégrée et évolutive, comprenant le processeur principal, l'accélération de l'intelligence artificielle et des réseaux neuronaux, des capacités de sécurité fonctionnelle et des outils optimisés. Une solution qui leur permettra ainsi d'adresser conjointement l'ensemble des exigences nécessaires pour des solutions ADAS ("Advanced Driver-Assistance Systems" ou systèmes d'aide à la conduite automobile et de conduite autonome) de nouvelle génération.

Les deux sociétés entendent également renforcer leur collaboration pour répondre ensemble aux opportunités commerciales. NXP apportera ainsi un soutien à Kalray en termes de ventes, marketing, expertise automobile et support technique à l'échelle mondiale.

La prochaine génération de la plateforme de conduite autonome NXP BlueBox, actuellement basée sur la famille de processeurs automobiles S32 et les processeurs Layerscape, embarquera les processeurs intelligents MPPA de Kalray et sera proposée aux clients automobiles, ainsi qu'à l'écosystème NXP Bluebox.

"Développer une plateforme pour la conduite autonome, intégrant les performances requises en termes d'IA et de très hautes capacités de calcul, le tout avec un haut niveau de sécurité, nécessite une très étroite collaboration", déclare Henri Ardevol, directeur général de la branche solutions automobiles chez NXP. "Le savoir-faire de Kalray et sa plateforme ouverte et évolutive MPPA, sont complémentaires à l'expertise de NXP et à son portefeuille de solutions pour l'automobile. Nous sommes très heureux d'associer notre expérience et nos efforts, afin d'offrir à nos clients la meilleure plateforme pour leur prochaine génération de véhicules".

L'apport de fonds de NXP, s'ajoutant à la position de trésorerie du groupe (15,7 millions d'euros à fin 2019), place Kalray dans une position qui lui permet de mettre en oeuvre son plan de marche en termes de R&D et d'assurer son développement commercial au-delà des douze prochains mois.

Le groupe indique en effet que l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur son activité de recherche & développement, peu dépendante de fournisseurs, devrait être limité si bien que Kalray espère pouvoir tenir sa feuille de route de développement.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

