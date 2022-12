Kalray : Succès de la levée de fonds de plus de 24 ME

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Kalray annonce le succès de la Levée de Fonds d'un montant total d'environ 24,4 ME auprès d'investisseurs qualifiés, via la construction accélérée d'un livre d'ordres, pour un montant de 21,7 ME, et auprès d'investisseurs particuliers, pour un montant de 2,7 ME (via la plateforme PrimaryBid).



La Levée de Fonds, d'un montant total d'environ 24,4 ME, prime d'émission incluse, a été réalisée par émission, sans droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité, de 1 475 795 actions nouvelles ordinaires de la Société.



Eric Baissus, Président du Directoire de Kalray, déclare : ' Le placement privé a rencontré une très forte demande au même titre que l'offre PrimaryBid qui a suscité l'intérêt de plus de 1 400 investisseurs particuliers. Le très large succès de cette levée de fonds va nous permettre de continuer notre croissance pour devenir un leader mondial, en particulier en procédant à de nouveaux recrutements et en investissant sur notre prochaine génération de processeurs.'



