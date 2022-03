Kalray : Signature du contrat d'acquisition d'Arcapix

(CercleFinance.com) - Kalray recule de 5% après l'annonce d'un contrat d'acquisition d'Arcapix Holdings Ltd, éditeur de logiciel de premier plan spécialisé dans les solutions de stockage et de gestion des données, dédiées aux applications de calculs intensifs.



La société de processeurs et de cartes d'accélération précise que cette signature fait suite à l'entrée en négociations exclusives annoncée le 20 janvier dernier et à l'obtention d'un avis favorable unanime par les instances représentatives de son personnel.



Kalray acquiert 100% du capital des actions Arcapix pour un maximum de 464.770 actions Kalray et 0,9 million d'euros versés en numéraire sous réserve d'ajustements futurs. La réalisation de l'opération est attendue au deuxième trimestre.



