Kalray : Oddo BHF reste positif après un point d'activité

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 38 euros sur Kalray, après une publication en ligne avec ses attentes et qui témoigne d'une première accélération de la phase commerciale et conforte ses prévisions sur 2023.



'Les nouveaux contrats importants signés au premier semestre et la montée en puissance du partenariat Dell tendent à crédibiliser davantage les objectifs de la société sur l'exercice en cours', estime l'analyste en charge du dossier.



Si Kalray a connu quelques décalages dans son exécution commerciale depuis son IPO en 2018, Oddo BHF estime qu'après des années d'investissements, 'le newsflow à venir devrait définitivement acter le changement de profil et le potentiel de Kalray à terme'.



