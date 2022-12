Kalray : Lance une levée de fonds et dévoile ses ambitions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Kalray annonce aujourd'hui le lancement d'une levée de fonds auprès d'investisseurs qualifiés, ainsi qu'auprès d'investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid.



La société a comme objectif de réaliser un chiffre d'affaires combiné de 20 ME au titre de l'exercice 2022 et un EBITDA combiné en amélioration par rapport à l'exercice 2021.



La Société vise 'une très forte progression' de son chiffre d'affaires annuel en 2023, malgré l'environnement actuel difficile, et envisage ainsi a minima un doublement de ses ventes par rapport au chiffre d'affaires 2022 combiné.



La Levée de Fonds permettrait à Kalray de se doter de moyens supplémentaires pour accompagner sa feuille de route stratégique avec deux axes : (1) le renforcement d'une équipe de premier plan sur des postes clés (notamment à l'international) et (2) la poursuite des investissements sur sa prochaine génération de processeurs dont la production est prévue à horizon 2025.



