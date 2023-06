Kalray : Initié à surperformance chez Oddo BHF

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF initie la couverture de Kalray à 'surperformance' avec un objectif de cours fixé à 38 euros, 'compte tenu d'un upside considérable en cas de bonne exécution et d'un risk/reward attractif au cours actuel, malgré le rebond récent'.



'Kalray propose un profil deep-tech prometteur', juge l'analyste, qui pointe sa 'technologie de rupture dans le traitement des données (DPU), disposant d'avantages compétitifs établis', et son positionnement sur des marchés émergents à fort potentiel comme l'IA.



'La société a déjà franchi des étapes importantes sur le plan industriel et commercial ouvrant la voie à une phase de décollage, initiée en 2022, et un changement de dimension', ajoute Oddo BHF dans le résumé de sa note.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.