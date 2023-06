Kalray : Fabrication d'un processeur de nouvelle génération

(CercleFinance.com) - Kalray annonce aujourd'hui la mise en fabrication du Coolidge™2, présenté comme 'une nouvelle version majeure de son processeur DPU Coolidge™ de 3ème génération'.



Le processeur Coolidge™2 a été conçu 'pour offrir des performances toujours plus élevées dans le traitement des algorithmes d'Intelligence Artificielle (IA) et des données de manière générale', indique Kalray.



Grâce à Coolidge™2, Kalray entend accélérer sa croissance, en particulier dans le domaine du Edge Computing et du stockage intensif.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel