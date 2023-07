Kalray : CA plus que triplé au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Kalray annonce pour son premier semestre 2023 un chiffre d'affaires de 15,3 millions d'euros, en croissance de 219%, qui 'illustre la bonne dynamique commerciale de ses marchés dans le domaine du stockage'.



Au cours de ce semestre 'riche en lancements produits avec la sortie de ngenea 2 et Coolidge 2', la société met en avant la signature d'un contrat majeur dans les médias, avec un acteur américain du divertissement, et la montée en puissance du partenariat avec Dell.



En termes de perspectives, Kalray confirme son objectif de chiffre d'affaires de 40 millions d'euros en 2023, avec un second semestre en forte accélération comme annoncé dès le début de cet exercice, et un EBITDA en amélioration.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel