Kalray : Grâce à un méga-contrat avec un ponte du Nasdaq, la pépite Kalray décolle en Bourse

(BFM Bourse) - La société spécialisée dans les processeurs pour le cloud a annoncé lundi avoir signé un contrat avec un groupe américain dont la capitalisation boursière dépasse les 100 milliards de dollars. In fine, ce succès commercial devrait permettre à la société française de générer des dizaines de millions d’euros de revenus par an.

La jeune société iséroise Kalray frappe un gros coup. Fondée en 2008 par essaimage du CEA (Commissariat à l’énergie atomique), cette PME d’environ 200 salariés est spécialisée dans les processeurs qui vont traiter à grande échelles les données dans l’informatique dématérialisée ("cloud"). Le groupe fournit notamment des cartes "d’accélération" qui sont utilisées dans les serveurs. "On veut être le Nvidia européen", a déclaré le président du directoire de l’entreprise, Eric Baissus, interviewé ce lundi dans Good Morning Business.

Le savoir-faire technologique de la société ne passe pas inaperçu auprès des grands noms du secteur. NXP, la division micro-processeurs de Philips, était notamment entrée au capital du groupe en 2020.

Ce lundi c’est un grand nom de la tech américaine qui a jeté son dévolu sur la société française. Kalray a en effet annoncé avoir remporté un méga-contrat auprès d’un acteur américain coté sur le Nasdaq, avec un chiffres d’affaires 2021 de plusieurs dizaines de milliards de dollars et une capitalisation boursière de plus de 100 milliards de dollars.

Ce contrat dit "jumbo" signifie que cet accord a "un potentiel de plus de 100 millions d’euros sur les cinq-dix prochaines années", a expliqué Eric Baissus.

Pourquoi ne pas révéler le nom du donneur d'ordre? "Notre client nous a sélectionnés, il n’a pas envie que ses concurrents sachent avec quelle technologie il part, car nous amenons un avantage en termes de performances", répond Eric Baissus.

Changement de dimension

Ce contrat est "très important" et "montre à quel point notre société est en train de changer de dimension", a-t-il poursuivi.

Cet accord "couvre le développement et la fourniture de cartes d'accélération basées sur les processeurs DPU [Data processing unit, NDLR] de Kalray, cartes d'accélération sur lesquelles le client compte bâtir une prochaine génération de ses produits et de ses services", a expliqué la société dans un communiqué.

Trois étapes sont prévues. La première a commencé à la signature du contrat et couvre la création d’une carte d’accélération avec quatre processeurs de Kalray. "Le client s'est d'ores et déjà engagé à verser 1 million de dollars à Kalray pour couvrir les différentes phases de cette étape, qui devrait s'achever au deuxième semestre 2023", a détaillé l’entreprise.

La deuxième étape consistera pour le client à lancer ensuite la production en pré-série de sa nouvelle génération de produits, "ce qui se traduira par de premières commandes de cartes pour plusieurs millions d’euros", indique Kalray.

"La troisième étape sera la production en volume, qui devrait représenter des commandes de plusieurs milliers de cartes par an, soit des revenus de plusieurs dizaines de millions d'euros par an, sur une période devant s'étendre sur cinq ans minimum et qui devrait débuter à partir de 2025", poursuit le groupe.

Le marché accueille avec enthousiasme l’annonce de ce contrat "jumbo", l’action Kalray bondissant de 25,8% vers 10h50.

Ce succès commercial devrait permettre à la jeune pousse tricolore de poursuivre sa forte croissance. Au premier semestre ses revenus ont été multipliés par plus de 10 à 4,8 millions d’euros et la société devrait, sur l’ensemble de 2022, dégager un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros, contre 1,45 millions en 2021.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse