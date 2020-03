J.p.morgan chase & co : Le CEO de JPMorgan Chase opéré en urgence

(CercleFinance.com) - Le président-directeur général de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, se remet d'un événement cardiovasculaire qui lui a valu une opération cardiaque d'urgence jeudi, indique ce vendredi la banque d'investissement américaine.



Dans un message envoyé aux employés, les co-COO de JPMorgan Chase, Daniel Pinto et Gordon Smith, ont précisé que Jamie Dimon avait été victime d'une problème de santé grave dans laquelle la couche interne de l'aorte se déchire.



Jamie Dimon (63 ans) a subi avec succès une chirurgie cardiaque d'urgence pour réparer la dissection qui 'a été effectuée assez tôt', et il est maintenant éveillé, alerte et se remet bien, a fait savoir la banque.





