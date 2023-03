J.p.morgan chase & co : Wells Fargo relève à 'surpondérer'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wells Fargo a annoncé lundi avoir relevé à 'surpondérer' sa recommandation sur le titre J.P. Morgan Chase & Co. avec un objectif de cours rehaussé de 148 à 155 euros.



Dans une note de recherche, l'analyste explique que le géant américain de la banque incarne sa thèse selon laquelle ce 'Goliath' de la finance devrait mieux se tirer que ses pairs de la situation actuelle.



Wells Fargo explique en effet s'attendre à ce que le groupe new-yorkais gagne des parts de marché tout en profitant de son modèle économique diversifié en ces temps économiques 'incertains'.



Pour l'intermédiaire, JPM en effet su se constituer une véritable 'forteresse' grâce à son bilan qui illustre selon lui les progrès réalisés par le secteur depuis la crise financière de 2008, à la fois en termes de niveau d'endettement et de situation de trésorerie.



