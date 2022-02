J.p.morgan chase & co : Wells Fargo préfère toujours se tenir à l'écart

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wells Fargo a maintenu lundi sa recommandation 'pondérer en ligne' sur le titre J.P. Morgan Chase & Co., expliquant qu'il préférait continuer à se tenir à l'écart de la valeur.



Dans une note, l'intermédiaire explique que la prime sur laquelle se traite le groupe bancaire américain en Bourse est due pour l'essentiel à l'admiration qu'éprouve le marché pour son PDG Jamie Dimon, qui affiche selon lui l'un des bilans boursiers les plus flatteurs de toute sa génération au sein du secteur.



Depuis qu'il est arrivé chez JPMorgan en provenance de Citi en 2000 en prenant la tête de Bank One, le cours de l'action de la firme new-yorkaise a en effet crû 50 fois plus que celui de Citi, fait remarquer l'analyste.



Pour Wells Fargo, la perte de transparence, le relâchement au niveau de la discipline financière et la moindre considération dont bénéficient les actionnaires de JPMorgan constituent cependant autant d'éléments susceptibles de remettre en question les performances passées du groupe financier.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.