J.p.morgan chase & co : Une ancienne cadre d'Amazon nommée au conseil

(CercleFinance.com) - JPMorgan Chase a annoncé hier soir la nomination d'Alicia Boler Davis, une femme d'affaires américaine de 53 ans, au sein de son conseil d'administration, une décision qui prendra effet le 20 mars prochain.



Davis est actuellement la directrice générale d'Alto Pharmacy, une entreprise qui permet aux patients de se procurer des médicaments sur ordonnance en ligne et de se les faire livrer à leur domicile.



Avant cela, elle avait été la vice-présidente d'Amazon en charge des relations mondiales avec les clients au niveau mondial.



Rattachée à la 'S-Team' du géant de l'Internet, Alicia Boler Davis était notamment responsable des activités de services à la clientèle, de la robotique et de la technologie, mais aussi de l'immobilier et du développement durable.



Avant d'arriver chez Amazon, elle avait passé 25 ans au sein du constructeur automobile américain General Motors, où elle s'était occupée de la fabrication au niveau mondial et des relations du travail.



Davis a été nommée en 2018 parmi les femmes ingénieurs les plus puissantes par Business Insider, femme noire ingénieure de l'année par Career Communications et parmi les femmes les plus puissantes de Fortune en 2020 puis 2021.



