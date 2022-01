J.p.morgan chase & co : Prise de participation dans une néobanque grecque

(CercleFinance.com) - J.P. Morgan a annoncé mardi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition d'une participation de 49% au capital de la plateforme de paiement numérique Viva Wallet.



Créé en 2000 à Athènes (Grèce), Viva Wallet permet de transformer le téléphone mobile d'un commerçant en terminal de carte via l'utilisation d'une application dédiée.



Cette néobanque entièrement basée sur le 'cloud' est aujourd'hui présente dans 23 pays.



Dans son communiqué, J.P. Morgan justifie l'opération par la dimension du marché européen du paiement, que le groupe américain juge encore très fragmenté bien que plus de 17 millions de commerçant cherchent à adopter des solutions de paiement adaptées.



Les termes financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.



