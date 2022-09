J.p.morgan chase & co : Nouvelle acquisition dans les systèmes de paiement

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - J.P. Morgan a annoncé lundi avoir signé un accord en vue de faire l'acquisition de Renovite Technologies, un spécialiste américain des systèmes de paiement basés sur le cloud.



La banque américaine explique que cette opération - décrite comme 'stratégique' - va permettre à sa filiale J.P. Morgan Payments de modeler sa plateforme de nouvelle génération tout en renforçant sa stratégie de monétisation.



Créée en 2015, Renovite - dont le siège se situe à Fremont (Californie) - propose, entre autres, des services de rapprochement des paiements, de sécurité des transactions et d'exploitation des guichets automatiques.



Désormais présente en Inde et au Royaume-Uni, Renovite était un fournisseur de services de J.P. Morgan depuis 2021.



J.P. Morgan - qui cherche à muscler ses capacités d'affiliation omnicanale pour les commerçants - est récemment entré au capital de la fintech grecque Viva Wallet après avoir pris une participation de près de 75% dans la plateforme de paiements du constructeur automobile allemand Volkswagen.



