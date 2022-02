J.p.morgan chase & co : Le titre recule, Jefferies passe à 'conserver'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action JPMorgan signe l'une des plus fortes baisses du Dow Jones lundi à la Bourse de New York, pénalisée par une note de Jefferies, qui a abaissé sa recommandation sur la valeur de 'achat' à 'conserver'.



A 10h30, heure locale, le titre de l'établissement bancaire perd 1,8% alors qu'au même moment, l'indice Dow Jones recule de 0,8%.



Jefferies, qui abaisse son objectif de cours de 180 à 155 dollars sur le titre, reconnaît que la firme new-yorkaise est bien positionnée pour profiter de la hausse des taux, qui devrait se répercuter au niveau de son revenu net d'intérêt.



Mais l'analyste fait aussi remarquer que le groupe financier va devoir faire face à une base de comparaison de plus en plus difficile dans ses activités à commissions, ce qui le conduit à percevoir un potentiel 'limité' au vu de la prime sur laquelle se traite déjà l'action.



