J.p.morgan chase & co : Le nouveau siège social new-yorkais est dévoilé

(CercleFinance.com) - JPMorgan Chase a dévoilé jeudi les lignes de son futur siège social, un nouveau gratte-ciel d'une hauteur de plus de 420 mètres qui sera situé au 270 Park Avenue, au coeur de New York.



La banque d'affaires souligne que l'immeuble de 60 étages - conçu par le cabinet d'architectes britannique Foster + Partners - affichera un bilan carbone neutre et bénéficiera d'une qualité de l'air supérieure aux plus hauts standards actuels.



Le bâtiment - qui doit disposer d'une superficie totale de 230.000 m2 - fera la part belle aux espaces flexibles et collaboratifs, censés mieux s'adapter au mode de travail contemporain.



L'ensemble pourra accueillir jusqu'à 14.000 employés, soit quatre fois plus que le siège précédent, qui n'avait été conçu que pour abriter 3500 salariés.



Le projet devrait être livré d'ici à la fin 2025.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel