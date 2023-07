J.p.morgan chase & co : Hausse de 15% du bénéfice net au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - JPMorgan Chase publie un bénéfice net en hausse de 15% à 14,4 milliards de dollars au titre du 2e trimestre 2023, soit 4,75 dollars par action (+16% sur un an), et ce malgré des provisions pour pertes sur crédit augmentées de 27% à 2,9 milliards.



JP Morgan a vu ses revenus augmenter de 8% à 41,3 milliards de dollars, avec un ROTCE de 23% après exclusion d'un gain net après impôt de 1,8milliard de dollars lié à First Republic.



Jamie Dimon, Chairman and CEO a indiqué que l'économie américaine était 'résiliente' même si les dépenses des consommateurs ont ralenti. 'Le marché du travail s'est quelque peu affaibli, mais la croissance de l'emploi demeure forte', estime-t-il.



