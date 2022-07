J.p.morgan chase & co : Recul de 28% du bénéfice net trimestriel

(CercleFinance.com) - JPMorgan Chase publie un bénéfice net en recul de 28% à 8,65 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre 2022, soit 2,76 dollars par action, en raison essentiellement de provisions pour pertes sur crédit de 1,1 milliard sur la période.



L'établissement bancaire explique que ces provisions, qui se comparent à des reprises de provisions pour 2,28 milliards sur la même période en 2021, traduisent notamment la croissance des prêts et une détérioration modeste des perspectives économiques.



Le groupe a vu des revenus s'accroitre de 1% à 31,6 milliards de dollars, avec une croissance de 19% des revenus d'intérêts nets sur fond de taux plus élevés et de croissance du bilan, mais une contraction de 12% des autres types de revenus.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel